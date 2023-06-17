أزمة تصريحات إلياس الجلاسي.. أول رد من "إم بي سي مصر" على اتهامات التدليس

كتب- محمد عمارة:

أثارت تصريحات اللاعب التونسي إلياس الجلاسي، لاعب النادي المصري، عبر قناة "إم بي سي مصر" بشأن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك لضمه رسميا، حالة من الجدل دفعت النادي المصري إلى إصدار بيان رسمي بشأن الواقعة.

وتحدث الجلاسي، في مداخلة مع قناة "إم بي سي مصر" عن دخول الزمالك في مفاوضات معه لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.

وذكر الجلاسي أن مدحت عبد الهادي تحدث معه بشأن الانضمام إلى نادي الزمالك بعد المباراة الودية بي المصري والزمالك، لكن لم يتم التوقيع على عقود حتى الآن.

وأوضح الجلاسي، أنه لو خُير بين الأهلي والزمالك، سيختار الزمالك لأنه يريد المشاركة في المباريات وضمان اللعب، حيث يوجد نجوم كبار انتقلوا للأهلي ولم يشاركوا مع الفريق.

وفي بيانه الرسمي، أعرب نادي المصري عن شديد استيائه من الأداء الإعلامي -غير المهني والمخالف لمواثيق الشرف الإعلامية- والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "اللعيب" والمُقَدمة على شاشة قناة (MBC MASR) بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاسي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري.

كما أعرب النادي المصري عن امتعاضه الشديد من هذا الأمر، وبالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لمواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية.

ورد مصدر بقناة "إم بي سي مصر" على بيان نادي المصري حول أزمة تصريحات اللاعب إلياس الجلاسي، مؤكد أن الموضوع كان عبارة عن "تهريج" بدليل أن اللاعب كلمهم في الفاصل بعد المداخلة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم السبت: اللاعب داخل عشان كابتن رضا عبدالعال، ومحدش في البرنامج دلس على اللاعب، بالعكس، إحنا كان عندنا معلومة أن مباراة الزمالك والمصري الودية، كانت لمشاهدة اللاعب من جانب الجهاز الفني للزمالك، وعشان كده عملنا المداخلة.

وتابع المصدر: يبدو أن إعلان رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك أزعجت البعض، مرة أخرى، لم ندلس على اللاعب، الموضوع كله تهريج.