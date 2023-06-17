ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من إسبانيا وإنجلترا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًّا يخفي كمية من الشرائط لعقار الترامادول المخدر فور وصوله من إسبانيا، وراكبًا أجنبيًّا من أصل عربي بحوزته كمية من الشرائط لعقار كودامول المدرج بجداول المخدرات، فور وصوله من دولة إنجلترا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهما .



وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من مدريد، تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٥ شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٢٣ قرصًا وزجاجتين بهما نفس المخدر.



تم الضبط، حسب البيان، بواسطة كل من حسن أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية، ومصطفى حسن مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، بإشراف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.



وتابع البيان بأن المحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من لندن، إذ استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط ١٠٥ شرائط لعقار كودامول وعقاقير أخرى جميعها مدرجة بجداول المخدرات.



أمر الدكتور حسين عبد الله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٩ ضد الراكب الأول، ومحضر ضبط رقم ١٦٠ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين إلى النيابة، لحيازة مواد مخدرة .