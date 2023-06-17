لها موازنة رغم إلغائها.. برلمانية تطالب بإعادة وزارة الإعلام



كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، الحكومة بتخصيص موازنة وزارة الإعلام والتي تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة بعد إلغاء الوزارة لبند العلاج على نفقة الدولة عقب إلغاء وزارة الإعلام.

وتساءلت "الجزار" في بيان أصدرته اليوم: هل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة ليتم الإبقاء على موازنتها، مؤكدة أن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان خاطئا ويجب الإبقاء على هذه الوزارة لانتشال الإعلام المصري بصفة عامة والتلفزيون والإذاعة المصرية من الديون المتراكمة.

وقالت النائبة سميرة الجزار إن الإعلام المصري كان له دوره الريادي إقليميا وعربيا ودوليا ولكن هذا الدور تراجع كثيرا ولابد من وضع سياسات جديدة حتى تعود الريادة للإعلام المصري في المنطقة، مؤكدة الأهمية الكبيرة لوجود وزارة للإعلام ليكون لها دورها الحقيقي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبث ضد الدولة المصرية.

‫كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رد على انتقادات بعض النواب بشأن وضع مخصصات مالية لوزارة الإعلام بالرغم من إلغائها، موضحا أن الوزارة دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو، متابعا: تم تسليم الموازنة الجديدة في شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.