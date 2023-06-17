وزير الري: تجارب تشغيل لمحطتي تل العمارنة وإحلال وتجديد محطة التحرير

كتب- محمد نصار:

اطلع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على تقرير من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لجميع عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجرى تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة ١-٢ بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفي إطار رفع كفاءة الشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنه يجرى حاليا أعمال تأهيل ٤٦ صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جار الانتهاء من توريد وتركيب 12 محركا كهربائيا و8 محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة على ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوى بالمنطقة.

كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب 4 ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر 2 ومصرف 4 البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة إسنا 1 الجديدة بالأقصر ومحطة بني صالح ببني سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وتم أيضا الانتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل 5.60 مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية، يتم التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات.

كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس، وإنهاء إجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، وجار طرح عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة على وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاي ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تمهيدا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين، كما أنه جار طرح إنشاء محطة النصر 5.

واستعرض الدكتور سويلم، في التقرير، الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بعدد 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، وهي مراكز (مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير.

وجار أعمال البت لتوريد 25 وحدة طوارئ لتدعيم مراكز الطوارئ لمواجهة موسم أقصى الاحتياجات وموسم الأمطار والسيول وأي ازدحامات مائية.

كما استعرض وزير الري الإجراءات المتخذة لدعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل لـ12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي)، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات لمهمات.

واستعرض الوزير أيضا إجراءات دعم و تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الأزمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية.

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