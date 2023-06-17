الحج 2023.. 8 إرشادات لكبار السن خلال أداء المناسك

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة نصائح وطرق مهمة للتعامل مع الحجاج من كبار السن عند أداء مناسك الحج لعام 1444هـ/2023م.

وقالت وزارة الحج السعودية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن الرفق بكبار السن، إنسانيّة وخُلق حسَن، موضحة أن "كبارنا أولى بالإيثار".

وتابعت وزارة الحج السعودية: ضيف الرحمن إذا كنت من كبار السن، فأنت محل توقير لدى جميع العاملين والحجاج، فننصحك بالآتي:

- تجنب الازدحام والتدافع.

- أخذ أكبر قدر من الراحة.

- طلب المساعدة عند الحاجة.

- عدم مزاحمتهم أو مضايقتهم.

- إعطائهم الأولوية في ركوب الحافلات.

- إيثارهم في الدخول والخروج.

- تقديم المساعدة أو طلبها لمن يحتاجها منهم.

- التحلي بالصبر والرفق معهم.

وعلى مستوى مصر، انطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة بسلامة الله لأرض الوطن.

وينظم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

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