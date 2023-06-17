ضبط "محل" مخدرات وملابس عسكرية مع راكبين بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات مع راكب مصري وضعها في صندوق معد باحكام في قاع سحري أسفل إحدي حقائبه، وتم ضبطه فور وصوله من دولة إسبانيا واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من برشلونة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك القائم بالتفتيش اليدوي، باشراف أميرة طلبة فتحي مدير الحركة المشرفه علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ ، بلغ وزن المضبوطات ٨٠٠ جراماً من نبات الماريجوانا المخدر داخل ٣ أكياس شفافه ، و ٥٨٠ جراماً من جوهر الحشيش المخدر في عبوات صغيرة داخل كيس بلاستيك شفاف ، و ٢٠٠ جراماً من بودرة الكوكايين المخدر داخل كيس شفاف.

كما تم ضبط راكب أجنبي يحمل كمية من البدل والملابس العسكرية بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٥ بحظر تداول الملابس العسكرية المموهة، وتم تسليم الراكب والمضبوطات للجهات المعنية ، وتم الضبط بواسطة كل من حسن محمد ابو زهرة مأمور اللجنة الجمركية وعماد سالم مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة كل من إبراهيم كمال مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم .

أمر تامر رمزي قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٥ ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٦ ضد الراكب الثاني ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الأول للنيابة، في ضوء تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.