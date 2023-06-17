أهم اجتماعات وقرارات وأنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10حتى 16 يونيو 2023، والذي تضمن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، وتشمل اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور محافظ الجيزة، وسكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولي المكتب الاستشاري عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار رئيس الجمهورية لإدارة مواقع التراث العالمي، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لبحث فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتطور التكنولوجي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، والرئيس الفخري للاتحاد، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وكذلك اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووكيل اتحاد الصناعات.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام باستقبال رئيس وزراء جمهورية العراق بمطار القاهرة الدولي، والذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء الخارجية، والإعمار والإسكان، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدداً من المسئولين، وكذلك ترأس ورئيس الوزراء العراقي أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والعراقي، حيث قال إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بالوفد العراقي حرص مصر على استقرار ونماء العراق الشقيق، في حين عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره العراقي عقب اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ العراقية المشتركة، حيث أشار إلى أن التحديات المتزايدة تتطلب تكثيف جهود العمل المشترك والسعي لاستكشاف واستغلال كل فرصة لتعظيم وحسن استثمار ما يتوافر من إمكانات، فيما شهد ونظيره العراقي افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري -العراقي، حيث أكد حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق.

كما شهد ورئيس وزراء جمهورية العراق، توقيع 11 وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، عقب انتهاء "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة" التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من محاور العمل الوطني في مختلف المجالات بمحافظتي البحيرة والإسكندرية خلال السنوات الثماني الماضية، وذلك على هامش الجولة التفقدية لرئيس الجمهورية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، وفعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمدينة برج العرب، فضلاً عن مغادرة القاهرة لترؤس وفد مصر، نيابة عن رئيس الجمهورية، في زيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، والتي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك برفقة وزير الخارجية.