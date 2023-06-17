"اللغة والإعلام" بالإسكندرية تبدأ ماراثون مشروعات التخرج لعام 2023
يبدأ قسم الإعلام بكلية اللغة والاعلام فاعليات مارثون مشروعات التخرج لعام 2023، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونية تحت شعار "كسر الحواجز"، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية.
ويتضمن العرض 5 مشروعات تتنوع بين الأفلام القصيرة مثل "ستراتا، واستدعاء ولي أمر، وكيميت"، وأفلام وثائقية مثل "حبر علني"، وحملات توعوية مثل "مأوي"، وتستعرض تلك المشروعات العديد من القضايا مثل الرفق بالحيوانات، وتأثير الأزمة الاقتصادية علي الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، ومشكلة عمالة الأطفال وترك التعليم، وأهم التحقيقات الاستقصائية التي حصلت علي جوائز، واكتشاف الأماكن المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسنت عطية، رئيس قسم الإعلام والدكتورة داليا عثمان، والدكتورة شدوان شيبة، والدكتورة رجاء الغمراوي والدكتور عمرو عبيد، وأعضاء الهيئة المعاونة.
الجدير بالذكر أنه سيناقش الطلاب نخبة من المحكمين المتخصصين هم الدكتورة ماجي الحلوني، استاذ الاذاعة والتليفزيون العميد الاسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين والرئيس السابق لأكاديمية الفنون، والممثلة سما إبراهيم.
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