كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم مؤتمر علمي في مجال التحول الرقمي

تنظم كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "الجوانب القانونية للتحول الرقمي_ الفرص والتحديات"، وذلك على مدار يومين بداية من اليوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري وحتي الأحد 18 يونيو، بحرم الجامعة البريطانية.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، الدكتور وائل قرطام مدير مركز التسويق والبحوث المتقدمة بالجامعة.

وتتنوع موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، فيضم المحور الأول الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، ويشمل المحور الثاني التنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا، ويتطرق المحور الثالث للحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي، ويشمل المحور الرابع على الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.