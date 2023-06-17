إعلان

BBC

ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب قادم من الشارقة بمطار القاهرة

04:00 ص السبت 17 يونيو 2023
  • عرض 4 صورة
    ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب بالمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب - محمد عبيد
احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها ، أخفها راكب مصري الجنسية في وصوله من دولة الإمارات، وتم ضبطه بمعرفة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة خطوط النيل القادمة من إمارة الشارقة، استوقف حسن شرف مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسماء إبراهيم مأمور الجمرك وتلاحظ لها وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب ، وكلف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ شيماء علي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، بلغ عددها ٣١٢ عبوة .

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

سوق مصراوى

شيش إلكترونية تهريب شيش مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

لو هستافر تدرس برا مصر.. قائمة بـ5 جامعات فقط معتمدة بجورجيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market