ضبط ٣١٢ عبوة شيش إلكترونية مع راكب قادم من الشارقة بمطار القاهرة



كتب - محمد عبيد

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها ، أخفها راكب مصري الجنسية في وصوله من دولة الإمارات، وتم ضبطه بمعرفة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة خطوط النيل القادمة من إمارة الشارقة، استوقف حسن شرف مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسماء إبراهيم مأمور الجمرك وتلاحظ لها وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب ، وكلف أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ شيماء علي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، بلغ عددها ٣١٢ عبوة .

أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.