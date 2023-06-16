برلمانية: مصر تمتلك رؤية شاملة لتشكيل تحالف دولي لمواجهة مشكلات العمل



(مصراوي):

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو الوفد المصرى المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي في بجنيف أن الوفد المصرى سيطرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال على طاولة هذا الحدث العالمي.

وأكدت "درويش"، فى تصريحات على هامش المؤتمر، أن هناك اهتمامًا كبيراً من قادة العالم وفى مقدمتهم الرئيس السويسرى آلان بيرسيه، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبيرت هنجبو، ومن ممثلى أصحاب الأعمال والعمال عن بالتحديات الجسام التى تواجه عالم العمل حول العالم، وأهمية تشكيل تحالف عالمى لمواجهة تلك التحديات والتأكيد على أن هذه القمة التى تنعقد هذا العام تحت شعار "العدالة الاجتماعية للجميع" عليها دور مركزى للعدالة الاجتماعية فى بناء عالم أكثر استدامة وإنصافًا، ومناسبة مهمة للنقاش من أجل مشروع إنشاء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الاجتماعية.

وأشادت "درويش"، بتأكيد المشاركين بأن العالم يشهد تغيرات وتحديات غير مسبوقة، وهي الخاصة بالتغيرات المناخية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وغيرها وما سببته تلك التحديات على عالم العمل، ولاسيما تزايد أعداد البطالة وغياب الحماية والعدالة الاجتماعية، وعمالة الأطفال، والتى فرضت أنماطًا جديدة فى السوق العالمية.

وأعلنت اتفاقها التام مع ما جاء فى التقرير الدولى بأن قدرة المنظمة على النهوض بالعدالة الاجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافى فى التنمية الاجتماعية وأن التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية، ويتطلب تعاونًا متعدد الأطراف فى السياسات.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الوفد المصرى برئاسة وزير العمل المصرى حسن شحاتة يمتلك رؤية شاملة لتدشين وتشكيل هذا التحالف الدولى حتى يكون له دوره فى معالجة مشكلات العمل والعمال اقليمياً وعربياً ودولياً موجهة التحية والتقدير لجميع اعضاء الوفد المصرى المشارك فى هذا الحدث وتحركه الفاعل داخل أروقة المؤتمر.