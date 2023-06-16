"الوطنية للإعلام" تفوز بجائزتين في بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون



كتب- إسلام لطفي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية: إن اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية يأتي في إطار متابعة تنفيذ أهداف الخطط الإعلامية ومشروعات الاتحاد وبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك في مختلف المجالات الإعلامية وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول الخطط المستقبلية التي من شأنها تعظيم موارد الاتحاد وتعزيز آلياته وأدواته الإعلامية لمواكبة المتغيرات الهائلة في مجال الإعلام.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية والمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس، حيث شاركت الهيئة بمسابقات المهرجان التي شهدت تنافس قوي لجودة وتميز كافه الأعمال الإذاعية والتليفزيونية المشاركة .

وأضاف حسين زين، أن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يعتبر أحد أهم الفعاليات التى يقيمها اتحاد إذاعات الدول العربية، ويعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى حول آخر المستجدات على الساحة الإعلامية ، وأيضا فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب.

وأكد أن المهرجان في دورته الحالية كان بحق ملتقي المبدعين العرب الذين نتطلع لمزيد من إبداعاتهم الخلاقه لبناء وعى حقيقي لدى شعوب المنطقة العربية وإثراء الثقافة العربية وإسعاد وإمتاع المشاهدين والمستمعين بفنهم الراقي والمتميز .

وحصدت الوطنية للإعلام جوائز بالمهرجان في دورته الثلاثة والعشرين تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" جائزتين ففي المسابقات الإذاعية صنف البرامج الزراعية فاز برنامج "الفلاحة الذكية" بالجائزة الثانية من إنتاج الإذاعة المصرية.

وفى المسابقات التليفزيونية صنف التقرير الإخباري فقد فاز برنامج "مائة مليون صحة" بالجائزة الثانية من إنتاج التليفزيون المصري.