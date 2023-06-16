مصر للطيران : اقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاجاً علي مدار اليوم
كتب - محمد عبيد
تقلع 17 رحلة جوية علي مدار الـ 24 ساعة لنقل 5100 حاجاً من حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أجانب وتأشيرات العمل.
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران: "تتضمن رحلات اليوم 10 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي الي مطار جدة ، و7 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة".
من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حجاج علي 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة الي جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري .
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