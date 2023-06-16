إعلان

BBC

مصر للطيران : اقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاجاً علي مدار اليوم

09:39 م الجمعة 16 يونيو 2023
مصر للطيران : اقلاع 17 رحلة جوية لنقل 5100 حاجاً علي مدار اليوم

الحجاج في مطار القاهرة الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب - محمد عبيد
تقلع 17 رحلة جوية علي مدار الـ 24 ساعة لنقل 5100 حاجاً من حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أجانب وتأشيرات العمل.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران: "تتضمن رحلات اليوم 10 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي الي مطار جدة ، و7 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة".

من جانبه أكد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حجاج علي 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة الي جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري .

سوق مصراوى

رحلات الحج مصر للطيران سفر الحجاج

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

السيسي: الطرق والمحاور الجديدة تهدف لتحقيق أقصي درجات من الانسيابية في حركة المرور
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market