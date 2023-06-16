عضو "الشيوخ": "مستقبل وطن" لا يمانع زيادة عدد أعضاء المجالس النيابية



كتب- إسلام لطفي:

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنَّ حزبه لا يمانع زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولكن تكون وفقًا لدراسة دقيقة للزيادة السكانية والدوائر الانتخابية وطبيعتها.



وأضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أن حزب مستقبل وطن طالب تزويده ببيانات عن الزيادة المتوقعة في أعداد السكان خلال 2025، الذي بناء عليها يقرر الحزب النسبة في زيادة المجالس النيابية.

وأشار إلى أنه خلال مناقشات الحوار الوطني في المحور السياسي، توافق الجميع على زيادة أعضاء مجلسي النواب والشورى، ولكن كان الاختلاف في نسبة الزيادة.

ولفت إلى أن أروقة الحوار الوطني تشهد زخمًا غير مسبوق ومساحات مشتركة واحترام لكل الرؤى والأفكار المطروحة.

وتابع: لا بد أن نُحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه الدعوة وكذلك إدارة الحوار ومجلس الأمناء، لأن حسن التنظيم أوصلنا إلى حالة حوارية كان الجميع في احتياج لها وكذلك الوطن، وتعطي الثقة في مخرجات الحوار بأنها ستكون مفيدة للوطن والمواطنين، خاصة أن الجميع يشارك بأريحية كاملة ويطرحون الرؤى.