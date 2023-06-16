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BBC

السيسي يتفقد تطوير كورنيش النيل وكوبري العاشر - (فيديو)

09:16 م الجمعة 16 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير شبكة الطرق وتحرير كباري كورنيش النيل وتطوير كوبري العاشر من خلال شارع الفسطاط ومنطقة أثر النبي مرورًا بالأسمرات ومحور ياسر رزق وشارع ٩ بالمقطم ومدينة نصر.

جاء ذلك خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

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الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي جولة الرئيس السيسي محاور القاهرة كورنيش النيل كوبري العاشر

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