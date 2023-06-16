السيسي يتفقد تطوير كورنيش النيل وكوبري العاشر - (فيديو)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال تطوير شبكة الطرق وتحرير كباري كورنيش النيل وتطوير كوبري العاشر من خلال شارع الفسطاط ومنطقة أثر النبي مرورًا بالأسمرات ومحور ياسر رزق وشارع ٩ بالمقطم ومدينة نصر.
جاء ذلك خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
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