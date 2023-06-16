السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران "فلاي ناس" من جدة

تعاون جديد مع تونس.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.