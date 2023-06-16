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السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

06:30 م الجمعة 16 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
  • عرض 6 صورة
    السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
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كتب- محمد سامي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي تطوير الطرق جولة الرئيس السيسي

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السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى