السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى
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كتب- محمد سامي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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