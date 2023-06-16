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مصرللطيران تختتم مرحلة سفر حجاج مالي للسعودية

06:03 م الجمعة 16 يونيو 2023
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    سفر حجاج مالي للسعودية
  • عرض 3 صورة
    سفر حجاج مالي للسعودية
  • عرض 3 صورة
    سفر حجاج مالي للسعودية
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كتب- محمد عبيد:
تختتم اليوم شركة مصر للطيران، جسرها الجوي الذي بدأته مطلع الشهر الحالي، لنقل أكثر من 7 آلاف حاجاً، من حجاج دولة مالي إلى الأراضي المقدسة، وذلك على متن 22 رحلة خاصة أقلعت مباشرة لأول مرة من مطار باماكو إلى المدينة المنورة.

وأشاد وزير الشئون الدينية وسفير المملكة العربية السعودية والسفير المصري بدولة مالي، بدور مصرللطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام، ومستوى الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية خلال توديعهم لحجاج باماكو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الأفريقية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في خدمة المسافرين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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سفر الحجاج حجاج مالي مصر للطيران السعودية

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