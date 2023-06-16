مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات طيران "فلاي ناس" من جدة

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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، اولي رحلات شركة طيران "فلاي ناس"، القادمة من مطار جدة، والتي تحمل على متنها ١١٤ راكبًا، ونظمت إدارة المطار احتفالاً بطيران "فلاي ناس" بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ايروسيرفس و مدير عام قطاع إفريقيا للعمليات بالشركة.

من جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، رسالة ترحيب بالطائرة وبشركة "فلاي ناس"، ووجه بتقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة و الركاب.

وتم استقبال الطائرة بتقليد مدافع المياه وهو العرف الدولي المستخدم في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو استئناف الرحلات بعد فترات توقف، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول، وتم وضع جدول تشغيل للشركة أسبوعيا بالمطار.