حماية من الأمراض المزمنة.. "الصحة" للمواطنين: تجنبوا هذه العادات
كتب- إسلام لطفي:
نصحت وزارة الصحة المواطنين، بتجنب التغذية غير السليمة والخمول وقلة النشاط واستهلاك التبغ والكحول.
وأضافت في منشور لها عبر "فيسبوك": "لكي تحمي نفسك من الأمراض المزمنة السكر وارتفاع ضغط الدم اتبع عادات صحية في حياتك مثل تناول طعام صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التدخين".
وتابعت:"يمكنك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".
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