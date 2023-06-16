حماية من الأمراض المزمنة.. "الصحة" للمواطنين: تجنبوا هذه العادات

كتب- إسلام لطفي:

نصحت وزارة الصحة المواطنين، بتجنب التغذية غير السليمة والخمول وقلة النشاط واستهلاك التبغ والكحول.

وأضافت في منشور لها عبر "فيسبوك": "لكي تحمي نفسك من الأمراض المزمنة السكر وارتفاع ضغط الدم اتبع عادات صحية في حياتك مثل تناول طعام صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التدخين".

وتابعت:"يمكنك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".