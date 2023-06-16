الصحة تعلن عناوين العيادات الطبية للحجاج بالسعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات في مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد) ، و3 عيادات في شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين ).

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص عيادتين للبعثة في المدينة المنورة، إحداهما في فندق إعمار رويال، والثانية بفندق المرسي.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج قد خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+