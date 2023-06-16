لتوفير الاستهلاك.. نصائح من "مرفق الكهرباء" عند شراء التكييف

كتب- مصراوي:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح، التي تساعد المواطنين عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء.

وتمثلت النصائح في:

1-اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

٢-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3- اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة او البيت.

وحدد أيضًا طرق الاستخدام الأمثل للمكواه الكهربائية لترشيد الاستهلاك، والتي تمثلت في:

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

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