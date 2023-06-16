بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل بالمنوفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة حول "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر"، بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بالعدي القومي.

في الوقت نفسه، وصل قبل قليل، إلى محافظة المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وكان في استقبال الوفد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والشيخ صبري ياسين مسئول ملف الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، عبر الرابط التالي:

​