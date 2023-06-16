العيد القومي للمنوفية.. وزيرا الأوقاف والتنمية والمحلية والمفتي يصلون ديوان المحافظة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل قبل قليل، إلى محافظة المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وكان في استقبال الوفد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والشيخ صبري ياسين مسئول ملف الاتصال السياسى بوزارة الأوقاف ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

ويلقي الدكتور محمج مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة تحت عنوان " مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر " وسيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم والبرامج العام.

وقدم وزيري التنمية المحلية الأوقاف ومفتى الجمهورية خالص تهانيهم القلبية الى محافظ المنوفية وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور، متمنين المزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجهوا بالشكر والعرفان لمحافظ المنوفية لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.