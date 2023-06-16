العيد القومي للمنوفية.. وزير الأوقاف خطيبًا للجمعة من مسجد سيدي شبل بالشهداء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ابن محافظة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "مفهوم العمل الصالح وفضائل الشعر"، بالتزامن مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بعدم مخالفة التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة سواء فيما يخص موضوعات أو الوقت المحدد لها.

وشددت وزارة الأوقاف، على معاقبة أي إمام أو خطيب مكافأة يخرج عن موضوع خطبة الجمعة والمحدد مسبقا بـ "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر"، أو تجاوز الوقت المحدد لها والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة على أقصى تقدير، مؤكدة أنها تثق في سعة الأفق العلمي والدعوي لما تقتضيه طبيعة العمل الدعوي.