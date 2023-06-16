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بالقطار.. مدبولي يصل كييف للمساهمة في تسوية الأزمة "الروسية الأوكرانية"

10:59 ص الجمعة 16 يونيو 2023
بالقطار.. مدبولي يصل كييف للمساهمة في تسوية الأزمة "الروسية الأوكرانية"

مدبولي يصل كييف ضمن وفد المبادرة الإفريقية لتسوية

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كتب - أحمد مسعد:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مستقلا القطار من الحدود البولندية في رحلة استغرقت 12 ساعة

ويرأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكرانى فوليديمير زيلينيسكى، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

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مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سامح شكري كييف المبادرة الأفريقية الأزمة الروسية الأوكرانية

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