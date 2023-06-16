مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات شركة Wiz Air من إيطاليا

كتب - محمد عبيد:

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات شركة Wizz Air من إيطاليا

استقبل مطار سفنكس الدولي، صباح اليوم، أولى رحلات شركة Wizz Air القادمة من مالبينزا في مدينة ميلانو بإيطاليا، و التي تحمل ٢٤٧ راكبا، وكان في استقبال الطائرة السفير الإيطالي بمصر والملحقين التجاريين الإيطالي والمجري بالإضافة إلي السفير المجري و كلا من رئيس شركة Wizz Air و شركة New Star.

ووجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن استقبال الطائرة، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للركاب على أكمل وجه، وتم استقبال الرحلة بحفاوة شديدة من فريق عمل المطار حيث استقبلوا الركاب بالهدايا و تم إنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي و تمنوا رؤيتهم مرات متكررة بالمطار.

ووضعت الشركة جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات أسبوعيا لكل من رحلتي ميلانو و روما، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في تنشيط الحركة الجوية وجذب المزيد من السياحة الأوروبية إلي مصر.