السماح بسفر السعوديين دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية، قررت السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) محليًا وعالميًا.

من جانب آخر، تستقبل المملكة العربية السعودية، ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لعام 1444/2023 وتحت شعار (بسلام - آمنين)، حيث بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بتقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض، تتلخص في:

- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة.

- ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة.

- ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد عن 60 ألف ريال.

- إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.

- إذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الانتقائية.

- عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمسائلة القانونية.

واختتم حنفي، أنه بالنسبة للمسافرين طيران يجب التأكيد على مواعيد رحلتك، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار، وأن تكون أمتعتك مجهزة قبل وقت كافٍ، والالتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران، كما يجب عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة ، والمياه والسوائل ، مع أخذ الحيطة والحذر من حمل الأدوية ، وأخيراً عدم حمل مواد يحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.