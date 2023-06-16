كيف تحسب سعر الـ"كيلو وات" في الساعة وفق شرائح استهلاك الكهرباء 2023؟
كتب- محمد صلاح:
يبحث العديد من المواطنين عن كيفية آلية احتساب سعر كيلو وات الكهرباء بفاتورة الاستهلاك الشهرية وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي "2022 - 2023»" للقطاع المنزلي.
ويتسعرض مصراوي كيفية احتساب سعر الـ"كيلو وات في الساعة" وفق لشرائح استهلاك المنازل:-
وتوجد خطوات يجب على المشتركين بشركات الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة اتباعها لاحتساب سعرالكيلوات في الساعة حسب كل شريحة وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي "2022 - 2023" للقطاع المنزلي كالتالي:-
سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي "من صفر إلى 50 كيلووات"
- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا.
- مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.
- إجمالي سعر 50 كيلووات ساعة = 25 جنيهًا.
50 × 0.48 = 24 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.
* سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 51 إلى 100 كيلووات»
- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا.
- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.
- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.
50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = جنيهان.
** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 101 إلى 200 كيلووات»
- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا
- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.
* سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 201 إلى 350 كيلووات»
- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرشًا
- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.
- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيهًا.
200 × 0.77 = 154 جنيهًا.
50 × 1.06 = 53 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.
- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيهًا.
200 × 0.77 = 154 جنيهًا.
100 × 1.06 = 106 جنيه.
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.
- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيهًا.
200 × 0.77 = 154 جنيهًا.
150 × 1.06 = 159 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها.
*سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 351 إلى 650 ك.و»
سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة وبيتم حسابها كالتالي:_
- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش
- سعر 150 التي تلية × 1.06 جنيه.
حتي نصل إلي 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك بـ1.28 جنيه.
- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.
- إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها.
200 × 0.77 = 154 جنيهًا 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.
50 × 1.28 = 64 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.
- إجمالي سعر 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها.
200 × 0.77 = 154 جنيهًا 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.
100 × 1.28 = 128 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.
- إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها.
200 × 0.77 = 154 جنيه.
150 × 1.06 = 159 جنيهًا.
250 × 1.28 = 320 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 651 إلي 1000 كيلووات»
- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.
سوق مصراوى
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