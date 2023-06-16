كيف تحسب سعر الـ"كيلو وات" في الساعة وفق شرائح استهلاك الكهرباء 2023؟

كتب- محمد صلاح:

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية آلية احتساب سعر كيلو وات الكهرباء بفاتورة الاستهلاك الشهرية وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي "2022 - 2023»" للقطاع المنزلي.

ويتسعرض مصراوي كيفية احتساب سعر الـ"كيلو وات في الساعة" وفق لشرائح استهلاك المنازل:-

وتوجد خطوات يجب على المشتركين بشركات الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة اتباعها لاحتساب سعرالكيلوات في الساعة حسب كل شريحة وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي "2022 - 2023" للقطاع المنزلي كالتالي:-

سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي "من صفر إلى 50 كيلووات"‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.

- إجمالي سعر 50 كيلووات ساعة = 25 جنيهًا.

‏ 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد‏.

* سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 101 إلى 200 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

* سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 201 إلى 350 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

‏ ‏- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‎100 × 1.06 = 106 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا‏.

‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها.

*سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 351 إلى 650 ك.و»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة وبيتم حسابها كالتالي:_

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش

- سعر ‏150 التي تلية × 1.06 جنيه.

حتي نصل إلي 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك بـ1.28 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

- إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

50 × 1.28 = 64 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.

‎‏ - إجمالي سعر 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها.

‏ ‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏ 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

100 × 1.28 = 128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.

- إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها.

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه.

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

250 × 1.28 = 320 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 651 إلي 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.