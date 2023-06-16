وزارة الزراعة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في منافذها

كتب- أحمد مسعد:

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم التي تعرض بمنافذ الوزارة، وذلك عقب شائعة ارتفاع أسعارها للمواطنين.

ونفى "صالح" في تصريح لـ"مصراوي" رفع الأسعار على الجمهور، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تطرح اللحوم بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس في الأسواق.

وقال إن أسعار اللحوم البلدي الطازجة، سجّلت في منافذ وزارة الزراعة 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل لـ 300 جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار الأضاحي بالزراعة، يصل كيلو القائم في العجل الجاموسي إلى 125 جنيهًا، وفي القائم للعجل البقري بـ 140 جنيهًا، أما كيلو اللحم في الخروف فيصل إلى 155 جنيهًا.

ولفت إلى أنه تم طرح الأضاحي في منافذ الوزارة منذ الأسبوع الماضي، موضحًا أنه يتم أيضا طرح اللحوم المذبوحة بجميع منافذ الوزارة بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة.

وتابع صالح: أسعار الجاموسي قائم تبدأ من 125 جنيها للكيلو، والبقري قائم تبدأ من 140 جنيها للكيلو، والضأن قائم تبدأ من 155 جنيها للكيلو.

ووافقت وزارة الزراعة مؤخرا، على استيراد 170 ألف رأس ماشية منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم ، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الأعداد، بالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالي 180 ألف رأس.