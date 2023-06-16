قبل وبعد السفر.. 6 إرشادات مهمة للحجاج ذوي الأمراض المزمنة
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، إرشادات بشأن الوصفة الطبية للحجاج ذوي الأمراض المزمنة المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.
وطالبت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": ضيوف الرحمن بضرورة التأكد قبل وبعد القدوم من التالي:
أولا: قبل القدوم
- اصطحاب كمية كافية من دوائك.
- اصطحاب نسخة من وصف الدواء.
- اصطحاب نسخة من تقريرك الطبي.
ثانيا: بعد القدوم
- تخزين الدواء في مكان مناسب.
- التعامل فقط مع الصيدليات المرخصة.
- إبراز الوصفة للصيدلي في حال الحاجة.
وعلى مستوى مصر، بدأت شركة مصر للطيران، يوم 10 يونيو الجاري، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.
سوق مصراوى
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
كيف تنمي مهارات طفلك في القراءة والكتابة؟تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
بأقل تكلفة اصنعي بسكويت الشاي في 10 دقائقتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل أدوات رسم وتلوين للأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: