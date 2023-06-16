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BBC

قبل وبعد السفر.. 6 إرشادات مهمة للحجاج ذوي الأمراض المزمنة

01:02 ص الجمعة 16 يونيو 2023
قبل وبعد السفر.. 6 إرشادات مهمة للحجاج ذوي الأمراض المزمنة

فريضة الحج

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، إرشادات بشأن الوصفة الطبية للحجاج ذوي الأمراض المزمنة المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

وطالبت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": ضيوف الرحمن بضرورة التأكد قبل وبعد القدوم من التالي:

أولا: قبل القدوم

- اصطحاب كمية كافية من دوائك.

- اصطحاب نسخة من وصف الدواء.

- اصطحاب نسخة من تقريرك الطبي.

ثانيا: بعد القدوم

- تخزين الدواء في مكان مناسب.

- التعامل فقط مع الصيدليات المرخصة.

- إبراز الوصفة للصيدلي في حال الحاجة.

وعلى مستوى مصر، بدأت شركة مصر للطيران، يوم 10 يونيو الجاري، في أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

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فريضة الحج وزارة الحج والعمرة السعودية ذوي الأمراض المزمنة

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