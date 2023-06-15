طلب إحاطة بشأن غياب الرقابة على حمامات السباحة بجامعة أسيوط

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم وجود رقابة وكذلك مدربين ومراقبين على حمامات السباحة المتواجده داخل جامعة أسيوط مما أدى إلى غرق أحد المواطنين داخل حمام السباحة في ١١ يونيو الماضي.

وقال البرلماني: إن واقعة الغرق تكشف عن وجود إهمال جسیم في إدارة تلك الحمامات بالجامعة، الأمر الذي يتطلب المحاسبة ومعاقبة المقصرين.

وأضاف، أن حمامات السباحة من المنشآت الرياضية التي تتطلب اهتمام وصيانة ورقابة مستمرة من جانب المسئولين والإدارة، بالإضافة إلى أهمية وجود مدربين ومراقبين خلال فترة التمرين أو تواجد متدربين بحمام السباحة.

وطالب البرلماني، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعادة تقييم كافة إجراءات الرقابة والسلامة بمختلف حمامات السباحة بمحافظة أسيوط للتأكد من سلامة تلك الإجراءات وعدم تكرار مثل تلك الحوادث الأليمة.