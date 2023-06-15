نقيب الفلاحين: زيارة السيسي للقرى دليل قاطع على حبه للفلاح

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى هو دليل قاطع على حبه للفلاحين وانشغاله الدائم بأمورهم وإصراره على إتمام المشروع القومي “حياة كريمه” الذي ينقل القرى المصرية من دائرة الإهمال إلى بؤرة الاهتمام.

وأضاف أن الرئيس زار قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة غرب الدلتا وقبلها زار قري غرب سهيل والشهامه بغرب محافظة أسوان جنوب الصعيد كما زار قرية المعصرة بمحافظة المنيا شمال الصعيد.

وتابع نقيب الفلاحين أن الفلاحين يشعرون بسعادة بالغة لاهتمام الدولة المتزايد بهم في الآونة الأخيرة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكون توجيهاته منحازة دائما لمصلحة الفلاحين حيث وجه بوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها بما يمثل أكبر مكاسب للفلاحين وللقطاع الزراعي.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة كانت مطلبا مهما للفلاحين حيث يمنع خسائر المزارعين نتيجه لتدني أسعار المحاصيل في بعض الأحيان لأقل من سعر التكلفة كما يعتبر الوسيلة المثلى لتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن اعتماد سعر استرشادي 1000 جنيه لأردب القمح قبل زراعة القمح أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة منه إلى 3.6 مليون فدان لأول مرة في تاريخ مصر كما أدى لوصول سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه بعد توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة الأسعار لتناسب السعر على الأرض.

ونوه بأنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحديد سعر استرشادي لقنطار القطن في محافظات الوجه البحري 5500 جنيه للقنطار وبسعر 4500 للقنطار بالوجه القبلي.

وأشار إلى أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية إلى 4 محاصيل مهمه ووضع أسعار استرشادية لها هي 9 الاف و500 جنيه للطن من الذرة الصفراء و9 الأف جنيه لطن للذرة البيضاء 18 ألف جنيه لسعر طن فول الصويا 15 ألف جنيه للطن الواحد من عباد الشمس مشيرا إلى أن هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية وسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع.