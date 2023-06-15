تحرك برلماني عاجل لحماية السوق من الذهب المغشوش

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن حماية السوق المصري من الذهب المستورد بعد إتاحة دخوله من دون جمارك.

وأشار إلى أنه مع إصدار قرار إتاحة الفرصة أمام المصريين العائدين من الخارج لدخول الذهب من دون جمارك، زادت أعداد السبائك الواردة من الخارج، ومعها ظهرت مخاوف من التلاعب في الأوزان من ناحية، ومن ناحية أخرى التلاعب في العيار.

وأوضح "عصام"، أن المخاوف التي أعلنت عنها شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية، من أن السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة مع المصريين القادمين من الخارج قد تكون أوازنها تقل عن الوزن المدون عليها، أو أن عيارها غير صحيح، ويتم تداولها في السوق، وهذا أمر خطير يؤثر على وضع السوق وعلى المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بعمليات دمغ الواردات من السبائك والمشغولات الذهبية للتأكد من أنها غير مزيفة، إلا أن هذا غير كاف.

وطالب البرلماني، بانتداب فريق من مصلحة الدمغة للعمل في الجمارك خلال الفترة المتبقية في تنفيذ القرار، ليس فقط للتأكد من أن الذهب الوارد غير مزيف، بل للتحقق من مطابقة الأعيرة والأوزان لما هو مدون في المستندات، أو دمغ السبيكة أو القطعة الذهبية وفقًا للوزن والعيار الحقيقي.​