الأوقاف: اعتماد 16757 عاملاً متطوعًا من المحالين للمعاش لخدمة بيوت الله

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، عدد (16757) عاملاً متطوعًا من عمال المساجد المحالين للمعاش الراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا للعمل بالمساجد بالمديريات الإقليمية، داعين الله (عز وجل) أن يبارك فيهم وأن يتقبل عملهم خالصًا لوجهه الكريم.

وطالبت وزارة الأوقاف، مديري المديريات تمكينهم من العمل في خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا، وموافاة رئيس القطاع الديني بتقرير شهري عن مدى انتظامهم في العمل، مع تفويض مديري المديريات في تلقي أي طلبات تطوع جديدة من العمال أو المؤذنين أو مقيمي الشعائر المحالين للمعاش، ورفعها لرئيس القطاع الديني بذات الآلية التي تم بها اعتماد هؤلاء العمال المتطوعين.