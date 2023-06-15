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رئيس "القناة للكهرباء" يوجه بسرعة الانتهاء من مركز خدمة عملاء ذوي الهمم

05:25 م الخميس 15 يونيو 2023
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
  • عرض 8 صورة
    المهندس سامي عرفه أبو وردة يتفقد مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم
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كتب- محمد صلاح:

تفقد صباح اليوم الخميس، المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، أحدث مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم بحي الشيخ زايد بالشارع التجاري بمدينة الإسماعيلية.

وطالب أبو وردة، بسرعة الانتهاء من فرشه بأحدث الأثاث وأجهزة الحاسبات لافتتاحه خلال أسبوع، كما طالب من قطاع المشروعات بسرعة الانتهاء من باقي مراكز خدمة العملاء التي يتم إنشائها أو التي يتم إعادة تأهيلها في اقرب وقت ممكن مع العمل على أن تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث مع الحفاظ على الرؤية البصرية بها.

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رئيس القناة للكهربا مركز خدمة عملاء ذوي الهمم المهندس سامي عرفه أبو وردة شركة القناه لتوزيع الكهرباء

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