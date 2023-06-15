رئيس "القناة للكهرباء" يوجه بسرعة الانتهاء من مركز خدمة عملاء ذوي الهمم
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كتب- محمد صلاح:
تفقد صباح اليوم الخميس، المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، أحدث مركز مركز خدمة عملاء وذوى الهمم بحي الشيخ زايد بالشارع التجاري بمدينة الإسماعيلية.
وطالب أبو وردة، بسرعة الانتهاء من فرشه بأحدث الأثاث وأجهزة الحاسبات لافتتاحه خلال أسبوع، كما طالب من قطاع المشروعات بسرعة الانتهاء من باقي مراكز خدمة العملاء التي يتم إنشائها أو التي يتم إعادة تأهيلها في اقرب وقت ممكن مع العمل على أن تكون مجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث مع الحفاظ على الرؤية البصرية بها.
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