الأسبوع المقبل.. "زراعة الشيوخ" تناقش حبة الغلة وتفعيل صناديق دعم الثروة الحيوانية

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، اجتماعا يوم الأحد المقبل، تناقش خلاله الاقتراح برغبة المقدم من النائبين نصيف حفناوي وحسين خضير بشأن استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصحة والسكان، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

فيما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن تشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور المسئولين من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.

فيما تناقش اللجنة مساء ذات اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى بشأن بعض المقترحات التي تساعد في تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ومن استعراض اللجنة خلال، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المعد عن 3 اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وبشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى، و بشأن الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

وتستعرض اللجنة أيضا، تقريرها بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي لوضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.​