تجربة طوارئ بمطار القاهرة داخل القطار الآلي

كتب- محمد عبيد:

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نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق، تجربة طوارئ تضمنت إخلاء القطار الآلي لوجود حقيبة يتصاعد منها دخان كثيف، وقام بتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاعات الأمن والهندسي والسلامة والصحة المهنية والعلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والجهات العاملة بالمطار، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالارتقاء بالمستوى التدريبي في مختلف التخصصات ومن بينها مواجهة الأزمات.

وتضمن سيناريو التجربة أنه أثناء سير الناقل الآلي من مبنى الركاب رقم (1) إلى مبنى الركاب رقم (3) تصاعد دخان كثيف صادر من حقيبة داخل العربة رقم 1 بعد مغادرة محطة "الإيرمول" وقبل وصوله إلى محطة "الجراج" متعدد الطوابق، وعلى الفور قامت غرفة التحكم بالناقل الآلي بعمل بلاغ بالواقعة إلى مركز العمليات الرئيسي، وتفعيل خطة إخلاء الناقل الآلي وإبلاغ جميع الجهات المعنية واتباع مخطط سريان البلاغ.

وتم إيقاف الناقل الآلي وفتح الأبواب لخروج الدخان مع التنبيه على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بطرق التحرك والإخلاء مع عمل بلاغ يفيد بموقع الناقل الآلي بين محطتي "الجراج والإيرمول"، وتم إخلاء جميع الركاب واصطحابهم إلى محطة الإيرمول عبر ممشى الطوارئ، حيث كان في استقبالهم عناصر من الشرطة وأمن المحطة والحجر الصحي ورجال الإسعاف برفقة الأجهزة الأمنية.

وتم التعامل مع الحقيبة بواسطة الدفاع المدني ونقلها خارج الناقل الآلي، وتبين أن الدخان الصادر من الحقيبة ناتج عن تلف بطارية لاب توب شخصي لأحد الركاب، وبعد تأمين الناقل الآلي عاد للتشغيل الطبيعي بعد التحقق من إجراءات التشغيل الآمن بواسطة مهندسي الناقل الآلي.

وتأتي هذه التجربة في إطار تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بضرورة إجراء تجارب الطوارئ بشكل منتظم، وذلك لقياس قدرة الاستعداد لدى الأفراد بالإضافة إلى تنمية المهارات في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة.