البيئة تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئي

كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئي، وذلك بحسب نتائج نص الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، حيث ستبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو من العام الحالي، وذلك بمبنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية - مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتقدم لوظيفة مراقب بيئي عدد 10349 وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة أوراق المتقدمين، وبعد انتهاء أعمال اللجنة من الحصر، تم قبول أوراق 4967 متقدما وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين لشروط الوظيفة.

وسيتم تقسيم الاختبارات إلى مجموعات على النحو التالي:

- اختبارات المجموعة الأولى لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري ومواعيده من رقم 1 لـ 400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

- اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

- ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق 24 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ400 من 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

- اختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، ومواعيده من رقم 1 لـ 400 من الساعة 9 صباحا حتى 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1367 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.

وسيتم قريبا الإعلان عن المقبولين في اختبارات وظيفة الباحث البيئي.