رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية
كتب- محمد غايات:
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كييف وسان بطرسبرج، سامح شكري، وزير الخارجية.
ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.
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