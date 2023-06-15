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رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

02:30 م الخميس 15 يونيو 2023
رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد غايات:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كييف وسان بطرسبرج، سامح شكري، وزير الخارجية.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأزمة الروسية الأوكرانية وفد مصر المبادرة الإفريقية

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