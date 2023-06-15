الحوار الوطني.. رئيس "صحة النواب" يطالب بالتعليم والتدريب المستمر للأطباء

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن التأمين الصحي الشامل هو حلم لأي نظام صحي في العالم، مشيرا إلى أن مصر بدأت في تنفيذه منذ 2021.

وأضاف حاتم، في كلمته خلال جلسة لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، أن المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل تمت في 3 محافظات حتى الآن.

وطالب بسرعة تنفيذ المراحل الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لما قاله الرئيس السيسي بأنه يريد تنفيذ المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في مصر تحتاج أن يتعاون التأمين الصحي الشامل مع النظام الصحي والأهلي، لافتا إلى وجود هيئة تأمين صحي في مصر منذ 50 سنة يمكن للمنظومة الاستعانة بها والاستفادة منها.

وطالب بإعادة هيكلة للمنظومة الصحية في مصر، وإضافة لائحة موحدة للبدلات والمرتبات في جميع الوحدات والمستشفيات مع مراعاة التخصص ومكان ممارسة الطب.

وطالب أيضا بضرورة إنشاء تسعيرة واحدة للخدمات الطبية والصحية في جميع المستشفيات، وبضرورة اعتماد التعليم والتدريب الصحي المستمر للأطباء فضلا عن توفير حماية للفريق الصحي.