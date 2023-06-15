مقرر مساعد بالحوار الوطني: نرفض مشاركة الإخوان ومن مارسوا العنف

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:​

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة تلقت آلاف المقترحات وتمكنت من فرزها بشكل جيد، مضيفًا: لدينا 7 عناوين رئيسية ننطلق من خلالها في اللجنة ولدينا مسئولة أمام التاريخ في المقام الأول لسماع الناس بعد سنوات كبيرة من الفتور.

وأوضح القاضي، خلال كلمته في الحوار الوطني، الخميس، أن الحوار فرصة لإيجاد آلية وطنية دائمة ومستدامة باعتبار السياسة مشروع قومي، تقوم على سياسة التنوع والاختلاف وطرح الرؤى بحجج وشفافية وتجرد.

وتابع: لا بد أن تكون لغتنا متحررة من القيود خاصة بعد دعوة الرئيس للحوار، موضحا أن الناس بدأت التراجع في طرح رؤيتها وهو ما يضر الأمم بشكل كبير.

واستطرد: أصبحنا أمام لغة لا بد من استخدامها بكل أريحية، وأن المساحات الناعمة لا تصنع أشخاص في المواقع، لافتا إلى أن الاشتباك مع القضايا الساخنة هي من تصنع الأشخاص التي سيذكرها التاريخ، مشددًا على طرح الرؤى بناءً على حجج تسهم في تعظيم المكون المحلي للحياة السياسية المصرية.

واستكمل: لدينا ضوابط تقر برفض جماعة الإخوان وأعمال العنف التي يرفضها المجتمع التي تقيد صورته وصور الكلام، داعيا الجميع للحديث بأريحية والتعقيب على كل الأطروحات، لافتا إلى أن كل ما يقال يوضع في الأرشيف الوطني المصري.

وقال: نطمح لتحقيق توصيات تتوافق مع مجهودات القائمين على الحوار منذ الدعوة له، ومنتج حقيقي يرفع لمجلس الأمناء.​