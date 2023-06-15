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أسد الإسكندرية المريض.. الزراعة ترد على الصورة المتداولة

01:54 م الخميس 15 يونيو 2023
أسد الإسكندرية المريض.. الزراعة ترد على الصورة المتداولة

صورة الأسد المتداولة عبر السوشيال ميديا

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كتب- أحمد مسعد:

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكون صورة الأسد الهزيل المريض التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطت في حديقة حيوان الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، والأسد المتداولة صورته لا ينتمي إلى حديقة حيوان الإسكندرية.

كانت صورة الأسد الهزيل انتشرت أمس عبر السوشيال ميديا ولاقت حالة استياء من جانب العديد من رواد التواصل الاجتماعي خصوصا مواطني محافظة الإسكندرية.

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أسد هزيل وزارة الزراعة حديقة حيوان الإسكندرية

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