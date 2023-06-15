عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نحتاج روشتة لعلاج نصف قرن من أوجاع الصحة

مقرر "الصحة" بالحوار الوطني: لا وطن بدون صحة أو تعليم

الحوار الوطني.. رئيس "صحة الشيوخ": استقالة 11 ألف طبيب مؤخرا

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع سعداء بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني المصري ومتابعاته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف الكشكي، خلال كلمته ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على جميع مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التماسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة تقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.