مصر للطيران: إقلاع 19 رحلة جوية لنقل 5700 حاج على مدار اليوم

كتب- محمد عبيد:

تقلع 19 رحلة جوية على مدار 24 ساعة لنقل 5700 حاج من حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح وتضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إن رحلات اليوم تتضمن 10 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و7 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، ورحلتين جويتين من مطار برج العرب الدولي إلى مطار المدينة المنورة.

من جانبه أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت تكثيف الجسر الجوي لنقل 45 ألف حاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري.​