ما استلفناش مليم واحد.. وزير النقل: تكلفة محطة "تحيا مصر" 9 مليارات جنيه



كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيمة تكلفة إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بمحافظة الإسكندرية.

وقال وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بمحافظة الإٍسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، إن تكلفة بناء المحطة بلغت 9 مليارات جنيه، وتم الانتهاء منها دون اقتراض مليم واحد.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الممرات، هو ممر (السخنة / الإسكندرية) اللوجستي، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر، وحتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، الواصل بخط السكة الحديد (الروبيكي/ القاهرة/ السويس).

وتعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.