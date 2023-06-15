السيسي للمطالبين بحريات أكثر: "الناس مش هتفضل تتكلم هتسيبك وتطلع على البحر تهاجر"

القاهرة - مصراوي:

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مطالبات منح مزيد من الحريات للمجتمع خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي: "الناس عايزة تعيش.. طب إزاي؟ حد يقول ندي للناس فرصة للحريات أكتر صح.. بس الناس مش هتفضل تتكلم، هتسيبك وتطلع على البحر تهاجر".

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس: "كنت بقول دايما إن البنية الأساسية في أفريقيا تحتاج لآلاف المليارات عشان الناس تعيش وتوقف القتال.. الناس بتقاتل بعض ليه؟ علشان مفيش أمل.. وعلشان يكون فيه أمل محتاج تبني كتير قوي".

وتابع: "بنحفر مستقبل بلدنا.. بحكي الحكاية علشان الناس يسمعوني كويس.. كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا شايفها".

واستكمل: "بنعمل الطريق دا ليه؟.. المستقبل بتاع البلد لو مفيش بنية أساسية تليق بدولة مش هتعملوا مستقبل خالص.. هو إحنا حرمنا الناس علشان نعمل دا يا كامل.. بنقسو على نفسنا شوية .. بنحاول نعمل حاجة علشان إحنا كمان نعيش".

وتعد محطة "تحيا مصر" أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.