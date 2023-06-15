السيسي: المشروعات القومية هدفها توفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة
القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية هدفه مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.
وأضاف الرئيس السيسي، إن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها.
وشدد على أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة، متابعا: ""الرؤية من أجل أن تتحقق لابد أن تكون وراءها أفكار وجهود".
ولفت الرئيس إلى أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما.
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