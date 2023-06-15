السيسي: إحنا دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا



كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تكافح من جل وضع نفسها على خريطة العالم، مؤكدا: "دي دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "لما جينا إسكندرية نعمل المشروع ده الناس كانت بانية عمارة ومدرسة جوا المينا، ويهمني أقول عشان تعرفوا إزاي لما روحت جرجوب وبرنيس متعذبتش ولا صرفت إلا تكلفة إنشاء الموقع نفسه لأن الأرض فاضية، عكس ما حدث هنا".

وتابع الرئيس السيسي: "أصعب حاجة لما تدخل مكان تلاقي ناس قاعدة فيه، تضطر تعوضهم لما تيجي تمشيهم عشان متظلمهمش، مش زي ما يكون المكان أرض فاضية، الدولة مش أكل وشرب الدولة حاجة تانية خالص عشان كده بكتر في الكلام.

وتعمل بالمحطة أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتقدر أطوال أرصفة المحطة بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.