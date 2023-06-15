سائق احتياطي.. ضوابط الحج البري بالتزامن مع انطلاق رحلات السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

تستقبل أعضاء البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بكل من ميناء نويبع البحري المصري وميناء العقبة البحري الأردني وكذلك منفذ حالة عمار البري بالمملكة العربية السعودية، أولى رحلات حجاج البر فور وصولهم.

جاء ذلك عقب انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن هناك لجان من الوزارة تم دفعها بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بهدف استقبال حجاج السياحة المصريين والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال التواجد بخط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نوبيع البحري مروراً بكل من منافذ موانئ كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت "سامية" أن جميع اللجان تعمل على مدار اليوم وتقوم بالتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية في مصر والسعودية، وذلك حرصاً على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم وضمان وصولهم بسلامة الله للأراضي السعودية.

وأوضحت "سامية" أن هذا العام قد شهد عودة تنظيم رحلات الحج البري بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وأنه تم تخفيف القيود المفروضة على الحج البري من قبل وزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى الضوابط الاحترازية التي تم اتخاذها من الجانب المصري لضمان سلامة الحجاج.

وتابعت: تم تخصيص 4 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، كما أنه تم إتاحة عدد 105 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل هؤلاء الحجاج حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.

وتضمنت ضوابط الحج البري هذا الموسم:

- ألا يقل موديل السيارة عن عام 2015.

- أن تلتزم الشركة بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً لمحضر الفحص السياحي المعتمد من الوزارة.

- أن يكون ترخيص الأتوبيس ساري وصالح فنياً. - التأكد من صلاحية وفعالية جهازي محدد السرعة وجهاز GPSبه، وأن يتوفر أيضاً مستلزمات الوقاية والسلامة.

- الالتزام بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس نظراً لطول المسافة.

- توافر 2 كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

- فيما يخص السائقين بأن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلين بالوزارة وتم اجتيازهما للكشف الطبي.

- ألا يتجاوز عمر السائق عن 60 عام كحد أقصى.

- أن يكون مجتازاً الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية اللازمة في مركز القيادة الأمنة.