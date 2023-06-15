7 ملايين سائح.. أسباب زيادة عدد السياح لمصر خلال النصف الأول لعام 2023

كتب يوسف عفيفي:

استقبلت مصر أكبر عدد من السائحين بنحو 1.35 مليون سائح خلال شهر أبريل الماضي، وهو العدد الأكبر الذي تستقبله مصر في شهر واحد.

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح بنهاية هذا العام، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل.

وكان وزير السياحة والآثار، صرح خلال شهر مارس الماضي، بأن حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

من جانبها، كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أسباب زيادة عدد السياح خلال النصف الأول لعام 2023.

وأوضحت "غادة" في تصريحات لها هذه الأسباب على النحو التالي:

- تيسير إجراءات إصدار التأشيرات.

- تنوع المقاصد السياحية المصرية التي يقبل السائحون عليها من مختلف دول العالم.

- تسهيل منح التأشيرات السياحية عند الوصول للمطار أو عبر الإنترنت من خلال موقع "VISA to Egypt"،

- استهداف أسواق جديدة.

- الاستقرار الأمني والعلاقات الدبلوماسية الجيدة مع كل الدول.

وأكدت نائب وزير السياحة، أن الأعداد المعلنة بشأن السياحة في شهر أبريل الماضي، ليس من بينها أعداد العابرين من السودان.

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، أبرزها استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مقابل 700 دولار، والسماح للسائحين الصينيين والأتراك والهنود والإيرانيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية إلى جنوب سيناء.

وتركز مصر على 5 شرائح من السائحين، وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معا، إضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط السياحية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة، زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح، وهناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح.